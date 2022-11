Das Wetter: Teils Nebel, teils Sonne 11 bis 16 Grad.

G7-Außenminister beraten in Münster über Ukraine und Iran

Münster: Schon zum zehnten Mal in diesem Jahr beraten heute Nachmittag die Außenministerinnen und Außenminister der G7-Staaten miteinander. Nach einer Reihe von Videokonferenzen ist es dieses Mal wieder ein persönliches Treffen in Münster. Auf der Tagesordnung stehen vor allem der Krieg in der Ukraine und die Folgen. Daneben wird es auch um die Lage im Iran gehen. Aus der Opposition in Deutschland kommt die Forderung, die Bundesregierung müsse klare Positionen beziehen. So forderte der CSU-Außenpolitiker Erndl heute früh im BR, es dürfe dabei nicht bei markigen Worten bleiben. Deutschland solle mehr Waffen an die Ukraine liefern. Da müsse Deutschland in Europa vorangehen.

