Das Wetter: Teils Nebel, teils Sonne 11 bis 16 Grad.

Nachrichtenarchiv - 03.11.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Über Mittag ist es gebietsweise neblig-trüb, sonst auch länger sonnig. Von Westen her kommen später Wolken. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht auch Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen trüb und meistens Regen, nur im westlichen Franken meist trocken. Samstag überwiegend bewölkt, im Süden noch etwas Regen. Sonntag trocken und freundlicher bei 6 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2022 13:00 Uhr