Das Wetter: Teils Nebel, später Sonne

Das Wetter in Bayern: In der Nacht neblig-trüb, Tiefstwerte um den Gefrierpunkt. Tagsüber in den Niederungen weiter Nebel oder Hochnebel. Sonst viel Sonne. Am Montag und Dienstag viele Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 12 Grad. In den Nächten kann es Frost geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 21:30 Uhr