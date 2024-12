Das Wetter: teils Nebel, Höchstwerte bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils länger neblig-trüb, teils sonnig; am Nachmittag in Franken zunehmend bewölkt. Morgen dann vielerorts bewölkt oder trüb, nur nahe den Alpen länger sonnig. An Silvester teils bewölkt oder trüb, teils freundlich; vor allem in den Bergen Südbayerns viel Sonne. Tiefstwerte 0 bis -8, Höchstwerte -2 bis +8 Grad.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 29.12.2024 05:00 Uhr