Das Wetter: Teils länger trüb, teils freundlich und bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Oft trüb. Nebel und Hochnebel lösen sich im Tagesverlauf nur teilweise auf. In höheren Lagen viel Sonne. 12 bis 19 Grad. Auch in der Nacht vielerorts Nebel bei Tiefstwerten um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Montag vielerorts zäher Nebel. In den Alpen und im höheren Bayerischen Wald oft sonnig. 13 bis 21 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 08:00 Uhr