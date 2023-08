Das Wetter: teils länger sonnig, teils bewölkt mit Gewittern

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils bewölkt. Gebietsweise Schauer, örtlich auch heftige Gewitter. Auch in der Nacht teils gewittrige und gebietsweise länger anhaltende Regenfälle bei Tiefstwerten von 19 bis 16 Grad. Die weiteren Aussichten: In den nächsten Tagen immer wieder Regen, örtlich mit Gewittern, in Südbayern auch Dauerregen. Es wird kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 17:00 Uhr