Das Wetter: Teils länger sonnig, teils bewölkt. Höchstwerte 15 bis 23 Grad.

Das Wetter in Bayern: Heute sowie am Donnerstag und Freitag teils länger sonnig, teils bewölkt. Nur vereinzelt Schauer. Tagsüber maximal 15 bis 23 Grad; in den Nächten Abkühlung auf 11 bis 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 19:15 Uhr