Das Wetter: Teils kräftige Gewitter, 14 bis 22 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und immer wieder schauerartiger Regen. Für Bereiche Frankens, Niederbayerns und der Oberpfalz gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Gewittern mit Starkregen. Auch am Nachmittag kann es im Norden und Osten Bayerns immer wieder teils kräftige Gewitter geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei 14 bis 22 Grad. Morgen bleibt es wolkig mit Regen. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag und Mittwoch wolkig mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchstwerte dann 17 bis 23 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.06.2020 06:00 Uhr