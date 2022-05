Das Wetter: Teils klar, vereinzelt Schauer und Gewitter

Neuauflage von Jamaika-Bündnis in Schleswig-Holstein gescheitert

Kiel: In Schleswig-Holstein wird es keine Fortsetzung des Regierungsbündnisses von CDU, Grünen und FDP geben. Eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl konnten Spitzenvertreter bei Sondierungsgesprächen keine Einigung erzielen. Ministerpräsident Günther sagte, er habe sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Mit welcher Partei er nun weiter regieren will, ließ er offen. Von den Grünen hieß es, es gebe keine gemeinsame Basis für eine Koalition, in dem einer der Partner nicht gebraucht werde. Bei der Wahl in Schleswig-Holstein war die CDU als deutlicher Gewinner hervorgegangen und kann mit einem Zweier-Bündnis weiter regieren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2022 20:00 Uhr