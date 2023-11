Das Wetter: Teils klar, teils wolkig, vereinzelt Schnee

Das Wetter in Bayern: Am Abend südlich der Donau teils klar, teils wolkig; ansonsten überwiegend bewölkt und vereinzelt Schnee. In der Nacht kann es im Norden und im Bayerischen Wald schneien, in der Früh am schwäbischen Alpenrand. Tiefstwerte: -1 bis - 8 Grad. Die Aussichten: Von Morgen bis Samstag überwiegend Wolken und Schneefälle, in Alpennähe mitunter Regen. Höchstwerte tagsüber -5 bis +3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.11.2023 17:00 Uhr