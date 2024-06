Das Wetter: Teils klar, teils wolkig; örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils bewölkt; vor allem im Süden anfangs einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Die nächsten Tage im Norden freundlich, im Süden dagegen unbeständig. Die weiteren Aussichten: Am Sonntag nur noch im Norden Frankens zeitweise sonnig, sonst oft bewölkt und gebietsweise schauerartige, in Alpennähe gewittrige Regenfälle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 23:00 Uhr