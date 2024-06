Das Wetter: Teils klar, teils wolkig; örtlich Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend vereinzelt Schauer und Gewitter. In der Nacht vor allem im Süden teils kräftige Schauer und Gewitter. Tiefstwerte 15 bis 8 Grad. Am Freitag und Samstag in Nordbayern weitgehend trocken, im Süden einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter. Am Sonntag oft bewölkt und gebietsweise schauerartige, in Alpennähe gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 19 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.06.2024 17:00 Uhr