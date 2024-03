Das Wetter: teils klar, teils wolkig bei 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils wolkig, teils klar. Anfangs in Franken vereinzelt Schauer oder Gewitter. Zum Morgen hin Regen in Unterfranken und in den Alpen. Für die Hochlagen der Alpen gilt eine Unwetterwarnung vor Orkanböen. Tiefsttemperaturen 11 bis 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Wechselhaft mit gelegentlichen Schauern und oft lebhaften Winden. Zwischendurch freundlich, besonders von Dienstag an in Südbayern. Höchsttemperaturen 10 bis 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2024 19:00 Uhr