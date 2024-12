Das Wetter: teils klar, teils trüb bei -4 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es in manchen Niederungen trüb durch Nebel oder Hochnebel, sonst klar oder leicht bewölkt. Tiefstwerte -4 bis -9 Grad. Am Wochenende bleibt es trocken, mancherorts kommt die Sonne raus. Am Montag lässt sich die Sonne vor allem im Süden Bayerns blicken. Tagsüber gibt es maximal minus ein bis plus sieben Grad.

