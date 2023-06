Das Wetter: Teils klar, teils bewölkt, örtlich Gewitter

Meldungsarchiv - 21.06.2023 19:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt. Besonders an den Alpen örtlich kräftige Gewitter möglich. Für den Kreis Garmisch-Partenkirchen und das Ostallgäu gilt eine Unwetterwarnung. In der Nacht noch einzelne Schauer oder Gewitter, teilweise auch klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Weiterhin unbeständig mit Sonne, Wolken und später teils kräftigen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte morgen bis 34 Grad, ab Freitag bis maximal 27 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.06.2023 19:15 Uhr