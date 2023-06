Meldungsarchiv - 21.06.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Teils klar, teils bewölkt. Besonders an den Alpen örtlich kräftige Gewitter möglich. In der Nacht noch einzelne Schauer oder Gewitter, teilweise auch klar oder locker bewölkt. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Weiterhin unbeständig mit Sonne, Wolken und später teils kräftigen Schauern oder Gewittern. Höchstwerte morgen bis 34 Grad, ab Freitag bis maximal 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2023 19:00 Uhr