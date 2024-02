Das Wetter: Teils klar, teils bewölkt, in der Nacht bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht erst klar, später im Westen zunehmend bewölkt und in der Untermain-Region Regen. Tiefstwerte zwischen 4 und -2 Grad. Morgen und am Dienstag teils sonnig, teils bewölkt. Am Mittwoch stark bewölkt bis trüb, aber nur wenig Regen. Höchstwerte von 5 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.02.2024 20:00 Uhr