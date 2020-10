Das Wetter: teils klar, teils bewölkt, +3 bis -2 Grad

Behörden verhängen Lockdown über Landkreis Berchtesgadener Land

Bad Reichenhall: Über den Landkeis Berchtesgadener Land ist ein Lockdown verhängt worden. Er tritt am heutigen Dienstag um 14 Uhr in Kraft. Dann gelten für mindestens 14 Tage strikte Ausgangsbeschränkungen. Die Menschen dürfen ihre Wohnung nur noch aus triftigem Grund verlassen. Dazu zählen die Ausübung des Berufs, der Gang zum Arzt oder zum Einkaufen sowie der Besuch enger Angehöriger. Wer Sport treiben möchte, darf das nur alleine an der frischen Luft oder mit einer weiteren Person tun. Alle Betriebe in Gastronomie und Hotellerie müssen schließen. Am Mittwoch sollen dann auch Schulen und Kitas dichtmachen. Außerdem gilt in den Fußgängerzonen von Freilassing, Berchtesgaden und Bad Reichenhall eine Maskenpflicht, ebenso auf großen Parkplätzen. Landrat Kern sagte, es sei keine leichte Aufgabe, diese Restriktionen zu übermitteln, er bitte aber um Nachsicht und Solidarität, damit die Region die nächsten 14 Tage gut überstehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2020 21:00 Uhr