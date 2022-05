Das Wetter: Teils klar, teils bewölkt

Kartellamt will niedrigere Kraftstoffsteuer intensiv überwachen

Berlin: Das Bundeskartellamt will die Preisentwicklung an den Tankstellen genau beobachten, wenn am Mittwoch die vorübergehende Steuer-Senkung auf Benzin und Diesel in Kraft tritt. Präsident Mundt sagte den Sendern RTL und ntv, würden die niedrigeren Preise nicht an die Verbraucher weitergegeben, werde das Kartellamt den Mineralölkonzernen unangenehme Fragen stellen. Der Liter Benzin soll rund 35 Cent günstiger werden, Diesel knapp 17 Cent.

