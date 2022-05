Das Wetter: Teils klar, teils bewölkt

Ampelkoalitionäre beraten über Bundeswehr-Zusatzausgaben

Berlin: Vertreter der Ampel-Koalition sind am Abend zusammen gekommen, um darüber zu beraten, wie das sogenannte Bundeswehr-Sondervermögen eingesetzt werden soll. Bei den Verhandlungen über die geplanten Zusatzausgaben für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden sind noch viele Punkte strittig. So war zuletzt noch ungeklärt, ob das Geld komplett an die Truppe fließen soll oder ob damit auch zivilie Sicherheitsausgaben wie etwa die Cyberabwehr finanziert werden können. SPD-Parteichefin Esken sagte am Abend im ZDF, sie gehe davon aus, dass bei den heutigen Verhandlungen am Abend tatsächlich ein Ergebnis erzielt werde.

