Das Wetter: Teils heftige Gewitter mit Starkregen in Ost- und Nordbayern

Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Schauer und Gewitter, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hagel und Starkregen vor allem in Nord- und Ostbayern. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. In der nächsten weiterhin unbeständig mit Schauern und Gewittern. Am meisten Sonne am Sonntag. Höchstwerte morgen und am Samstag 25 bis 34 Grad, danach kühler.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.06.2024 20:30 Uhr