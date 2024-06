Das Wetter: Teils heftige Gewitter mit Starkregen in Ost- und Nordbayern

Das Wetter in Bayern: In der Nacht örtlich Schauer und Gewitter, der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hagel und Starkregen vor allem in Nord- und Ostbayern. Tiefstwerte 19 bis 14 Grad. Morgen erst zum Teil sonnig bei 25 bis 34 Grad, später erneut Schauer und Gewitter. Am Samstag viel Sonne, am Abend von Westen her Gewitterneigung. Am Sonntag unbeständig. In den Nächten Tiefstwerte von 20 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2024 20:00 Uhr