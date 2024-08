Das Wetter: Teils gewittrige Regenfälle, wenig Sonne, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit höchstens kurzen freundlichen Abschnitten. Örtlich gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht in Unterfranken aufklarend. Sonst weitere Regenfälle. Temperaturrückgang auf 17 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Unterfranken überwiegend sonnig, sonst bewölkt und anfangs noch Regen. Ab Dienstag wechselnd bewölkt mit teils längerem Sonnenschein bei maximal 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 15:00 Uhr