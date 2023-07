Meldungsarchiv - 25.07.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Kaum Sonne und teils gewittrige Regenfälle, dazu recht windig. Höchstwerte zwischen 17 und 22 Grad. In der Nacht weiter regnerisch und kühl bei Tiefstwerten von 13 bis 8 Grad. Morgen ähnlich wie heute. Am Donnerstag nur in Alpennähe freundlicher, am Freitag dann wieder überall mehr Sonne und deutlich wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 16:00 Uhr