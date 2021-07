Das Wetter: Teils gewittrige Regenfälle, Höchstwerte 18 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 08.07.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag schauerartige, teils gewittrige Regenfälle; Der deutsche Wetterdienst warnt in der Oberpfalz vor heftigem Starkregen mit großen Niederschlagsmengen, schweren Sturmböen und Hagel mit Konrgrößen um zwei Zentimeter. Kommende Nacht teils ergiebiger Regen, Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen gegen Nachmittag von Westen her allmählich Wetterbesserung. Höchstwerte 17 bis 23 Grad. Am Wochenende oft sonnig mit 22 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2021 13:00 Uhr