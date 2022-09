Das Wetter: Teils gewittrige Regenfälle bei 18 bis 26 Grad

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau teils freundlich - sonst bewölkt. Von Westen her ziehen Regen und vereinzelt kräftige Gewitter auf. 18 bis 26 Grad. In der Nacht weiter wechselhaft mit teils gewittrigen Regenfällen. Tiefstwerte 16 bis 12 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es bewölkt mit Schauern, Regen oder Gewittern. Höchstwerte morgen 16 bis 22 - danach kühler, am Samstag nur noch 8 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 15:00 Uhr