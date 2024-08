Das Wetter: Teils gewittrig, teils sonnig, 23 bis 31 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt, gebietsweise Schauer. Der Wetterdienst warnt vor lokalen Gewittern mit Starkregen und Hagel in Oberbayern, Niederbayern und Schwaben. Höchstwerte 23 bis 31 Grad. In der Nacht nur anfangs noch Regen, sonst trocken, Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: morgen wenig Änderung, ab Freitag überwiegend sonnig und trocken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2024 16:00 Uhr