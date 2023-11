Das Wetter: Teils freundlich und später Regen bei 6 bis 11 Grad.

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, mit sonnigen Abschnitten in Alpennähe. Ab dem Nachmittag von Westen her gebietsweise Regen. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. In Nacht vielerorts Regen, im Bayerischen Wald und an den Alpen teils auch Schnee. Im Süden stürmisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen oberhalb von 1500 Metern. Tiefstwerte um die 3 Grad. Bis Sonntag bewölkt und Regen, im höheren Bergland teils auch Schnee. Höchstwerte 3 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 10:00 Uhr