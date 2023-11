Das Wetter: Teils freundlich und später Regen bei 6 bis 11 Grad.

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, mit teils längeren sonnigen Abschnitten südlich der Donau. Ab dem Nachmittag von Westen her gebietsweise Regen. Höchsttemperaturen zwischen 6 und 11 Grad. In der kommenden Nacht vielerorts teils kräftiger Regen. Vor allem im Süden sehr windig. Tiefstwerte um 3 Grad. Bis Sonntag weiterhin oft bewölkt und zeitweise Regen - im höheren Bergland vorübergehend auch Schnee. Tageshöchstwerte 3 bis 7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2023 06:00 Uhr