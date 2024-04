Das Wetter: Teils freundlich, teils zunehmend bewölkt

Das Wetter in Bayern: Im Osten und Südosten ist es teils freundlich, teils wolkig. Sonst trübt es zunehmend ein und im Westen und Süden kann es regnen. Lebhaft bis stark auffrischender Wind. Höchstwerte 14 bis 24 Grad. In der Nacht stellenweise Regen bei Tiefstwerten um 6 Grad. Die Aussichten: Morgen meist bewölkt, besonders in Alpennähe und im Süden Niederbayerns vereinzelt Regen. Donnerstag und Freitag wieder freundlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2024 12:00 Uhr