Das Wetter: Teils freundlich, teils wolkig mit Regen; 22 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden wechselnd bewölkt mit schauerartigen Regenfällen. Sonst von Norden her allmählich freundlicher, nachmittags dann nur noch an den Alpen letzte Schauer. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Nachts meist klar bei Tiefstwerten um 13 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: viel Sonne, am späten Mittwoch Nachmittag und abends lokale Gewitter. Es wird täglich wärmer, am Mittwoch dann 27 bis 32 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.07.2024 10:30 Uhr