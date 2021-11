Nachrichtenarchiv - 19.11.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt, nur in der Nähe der Alpen gibt es Auflockerungen mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 5 bis 10 Grad. In der Nacht weiter bewölkt, Tiefstwerte um 4 Grad. Am Wochenende wird es nur den Alpen recht freundlich, sonst bewölkt bei 4 bis 11 Grad. Nachts Tiefstwerte bis minus 1 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2021 08:00 Uhr