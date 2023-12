Das Wetter: Teils freundlich, teils regnerisch, bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt. Sonnige Abschnitte besonders im westlichen Franken sowie in Teilen Südbayerns. Vereinzelt Regen. Windig mit stürmischen Böen bei 4 bis 9 Grad. Die weiteren Aussichten: In den kommenden Tagen oft bewölkt und zeitweise Regen, mitunter lebhafte Winde. Höchstwerte 5 bis 11 Grad.

