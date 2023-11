Das Wetter: Teils freundlich, teils regnerisch, bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag örtlich zeitweise Regen, oberhalb von 800 Metern Schnee. Sonst trocken mit sonnigen Abschnitten. Höchstwerte 3 bis 8 Grad bei starkem Wind. In der Nacht in Mittelfranken und südlich der Donau gebietsweise Regen, an den Alpen Schnee; sonst meist trocken und teils länger klar, vereinzelt Nebel bei Tiefstwerten bis zu -3 Grad. Bis Montag oft bewölkt bis trüb, nur ab und zu sonnige Abschnitte. Morgen ganz vereinzelt, von Sonntag an öfter Regen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.11.2023 14:45 Uhr