Das Wetter: Teils freundlich, teils regnerisch bei maximal 16 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Norden Frankens gibt es heute immer wieder sonnige Abschnitte. Sonst bleibt es bewölkt, vom Alpenrand bis nach Ostbayern mit Regen. Höchstwerte 16 bis 22 Grad. In der Nacht anfangs an den Alpen noch etwas Regen. Sonst trocken, Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen bis zum Mittwoch freundlicher, mit besonders viel Sonnenschein am Dienstag. Höchsttemperaturen morgen 23 bis 26, dann 25 bis 32 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 07:00 Uhr