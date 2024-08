Das Wetter: Teils freundlich, teils regnerisch; 18 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen bei lebhaftem Wind. Später in Franken freundlicher. Höchstwerte 18 bis 24 Grad. In der Nacht im Norden trocken, im Süden stark bewölkt mit Schauern. Tiefstwerte um 13 Grad. Morgen kaum verändert, am Dienstag weiter wechselhaft, aber trocken. Am Mittwoch wieder sonnig und heiß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 10:00 Uhr