Das Wetter: Teils freundlich, teils Regen, bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag zum Teil freundlich - von Südwesten her dichte Wolkenfelder - vor allem in Franken auch Regen, an den Alpen längerer Sonnenschein bei Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad. Kommende Nacht teils bewölkt, teils klar, vereinzelt Regenfälle - Tiefstwerte 5 bis 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlichem Frühnebel zunächst sonnig - am Nachmittag mehr Wolken und ab und zu Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2023 16:00 Uhr