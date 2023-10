Das Wetter: teils freundlich, teils Regen, bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag freundlich, von Westen her können dichte Wolkenfelder aufziehen - später vor allem in Franken auch Regenfälle bei Höchstwerten zwischen 13 und 19 Grad. Kommende Nacht einzelne Regenfälle in Norden Frankens und an den Alpen. Tiefstwerte um 9 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen nach örtlichem Frühnebel überwiegend sonnig - erst am Nachmittag vermehrt Wolken und örtliche Schauer.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.10.2023 12:15 Uhr