Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Schauern bei 19 bis 26 Grad

Feuerwehr will mehr Struktur bei freiwilliger Katastrophenhilfe

Berlin: Der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbande, Banse, fordert eine bessere Organisation ehrenamtlicher Hilfe in Katastrophenfällen. Banse sagte in einem Interview, spontane Helfer müssten besser koordiniert werden. Die Hilfsbereitschaft von Privatmenschen oder auch kleinen mittelständischen Unternehmen sei großartig und bewegend, so der Feuerwehr-Präsident. Freiwilliger Einsatz dürfe aber nicht zu einer Belastung für die Einsatzleitung werden. Umgekehrt möchten die angereisten Helfer natürlich gerne rasch wissen, wo sie nun gebraucht werden, so Banse weiter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2021 13:00 Uhr