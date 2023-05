Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Schauern, 15 bis 20 Grad

Meldungsarchiv - 08.05.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Im Osten freundlich, im übrigen Freistaat meist bewölkt mit Schauern oder Gewittern, ab und zu auch sonnige Abschnitte. In der Nacht an den Alpen noch letzte Schauer. Tiefstwerte 11 bis 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen freundlich, mit viel Sonne im Osten. Später am Tag von Westen her teils gewittriger Regen. Mittwoch und Donnerstag oft bewölkt, gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. Morgen bis 23 Grad, danach 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2023 16:00 Uhr