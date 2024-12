Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen; Höchstwerte 3 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute ist es wechselnd bewölkt, mit freundlichen Abschnitten besonders im Süden Bayerns, in Nord- und Ostbayern kann es auch mal regnen, im höheren Bergland schneien. Der Wind weht lebhaft. Die Höchstwerte liegen zwischen einem und sieben Grad. Morgen, Montag und an Heiligabend ist es meist bewölkt mit Regen und Schneefällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2024 07:00 Uhr