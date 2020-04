Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen, Höchstwerte 12 bis 18 Grad

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag lässt der Regen im Süden nach, von Westen her lockert es auf, später vereinzelt neue Schauer. Windig bei 12 bis 18 Grad. In der Nacht teils klar, teils wolkig; später in Unterfranken einzelne Schauer. Tiefstwerte um 6 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen im Südosten Sonne und Wolken, sonst wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen. Es bleibt windig bei Höchstwerten zwischen 13 und 21 Grad. Am Feiertag und Samstag unbeständig mit Sonne, Wolken und Schauern. Höchstwerte dann 11 bis 17 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 11:45 Uhr