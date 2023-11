Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen, bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Südosten zu noch recht freundlich, sonst überwiegen die Wolken. In Nordbayern und Schwaben einzelne Regenfälle bei Höchstwerten zwischen 8 und 12 Grad. Kommende Nacht zeitweise Regen, Temperaturen zwischen 6 und 0 Grad. Die weiteren Ausichten: Es bleibt wechselnd bewölkt mit schauerartigem Regen, aber auch freundlichen Abschnitten. Die Schneefallgrenze sinkt am Wochenende auf bis zu 700 Meter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 16:00 Uhr