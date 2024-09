Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 8 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, aber auch immer wieder sonnig; von den oberbayerischen Alpen bis zum Bayerischen Wald dagegen zeitweise Regen. In der Nacht hier weiterhin teils länger anhaltender Regen, sonst meist trocken. Für das südliche Ober- und Niederbayern, den Alpenrand und den Bayerischen Wald hat der Deutsche Wetterdienst eine Unwetterwarnung vor Stark- und Dauerregen herausgegeben. Tageshöchstwerte heute 8 bis 16, Tiefstwerte in der Nacht um 5 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.09.2024 09:45 Uhr