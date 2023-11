Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 8 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen, im Südosten bis zum Abend noch trocken. Höchstwerte 8 bis 12 Grad. In der Nacht zeitweise Regen bei Tiefstwerten um 4 Grad. In den kommenden Tagen bei Höchstwerten von 4 bis 10 Grad oft bewölkt und immer wieder schauerartiger Regen. Die Schneefallgrenze liegt am Wochenende bei 700 bis 1.200 Meter. In den Nächten +6 bis -3 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2023 06:00 Uhr