Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 16 bis 24 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.06.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute südlich der Donau zeitweise Regen; örtlich mit Gewittern. Sonst zunächst sonnig, später mehr Wolken und ganz vereinzelte Schauer oder Gewitter. Recht windig bei 16 bis 24 Grad. In der Nacht aufgelockert bewölkt, von den Alpen bis zum Bayerischen Wald noch einzelne Schauer; Tiefstwerte um 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen teils sonnig, teils bewölkt, vereinzelt Schauer. Von Sonntag an freundlich mit längerem Sonnenschein, in Alpennähe noch einzelne Schauer. Höchstwerte 18 bis 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2020 07:00 Uhr