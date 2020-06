Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 16 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Norden und Osten gebietsweise Regen, später etwas freundlicher, in Böen lebhafter Wind, Höchstwerte 16 bis 23 Grad. In der Nacht im Mittelgebirgsraum und an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter, Tiefstwerte um 11 Grad. Die weiteren Aussichten: Teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 17 bis 24, Tiefstwerte 9 bis 12 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 10:45 Uhr