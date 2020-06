Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 15 bis 23 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag von Oberfranken bis zum Bayerischen Wald noch Regen, ansonsten Sonne und Wolken und höchstens ganz vereinzelt Schauer, bei 15 bis 23 Grad. In der Nacht im Mittelgebirgsraum und an den Alpen noch einzelne Schauer und Gewitter. Morgen weiterhin wechselhaft. Die weiteren Aussichten: Auch in den kommenden Tagen teils sonnig, teils bewölkt und vereinzelt Schauer oder Gewitter, 16 bis 23 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.06.2020 11:45 Uhr