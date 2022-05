Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 13 bis 22 Grad

Berlin: Deutschland wird der Ukraine sieben Panzerhaubitzen liefern. Das hat Bundesverteidigungsministerin Lambrecht bei einem Besuch in der Slowakei mitgeteilt. Die Waffensysteme sollen aus einer laufenden Instandsetzung kommen und deshalb der Bundeswehr nicht unmittelbar fehlen. Außerdem will Deutschland ukrainischen Soldaten eine Ausbildung anbieten. Eine Panzerhaubitze ist ein schweres Artilleriesystem mit einer Kanone auf einem Kettenfahrzeug. Der Bundestag hatte Ende März auch die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine befürwortet. Kritiker fürchten, dies könnte von Russland als Kriegs-Beteiligung gewertet werden. - In der Ukraine bemühen sich die Vereinten Nationen heute erneut um die Befreiung von Zivilisten aus Mariupol. Wie die Nachrichtenagentur afp unter Berufung auf das Präsidialamt in Kiew meldet, wurden in den vergangenen Tagen fast 500 Menschen aus der Hafenstadt und dem dortigen Stahlwerk geholt.