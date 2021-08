Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen

Lokführerstreik sorgt weiter für Probleme bei der Bahn

Berlin: Auch am zweiten Tag des Lokführer-Streiks müssen sich Pendler und Bahnreisende auf erhebliche Probleme einstellen. Obwohl die Bahn einen Ersatzfahrplan aufgestellt hat, werden drei von vier Fernverbindungen ausfallen und mehr als jede zweite Nahverkehrs-Bahn. So fährt die S-Bahn in München und Nürnberg teilweise nur im Stundentakt. Nach BR-Informationen legen nicht nur Lokführer die Arbeit nieder, sondern auch Mitarbeiter in den Stellwerken und Fahrdienst-Leiter. Die Streiks sollen morgen Nacht um 2.00 Uhr zuende gehen. Der frühere Schlichter, Thüirngens Ministerpräsident , Ramelow, kritisiert die Deutsche Bahn im aktuellen Tarifkonflikt. Nach seinen Worten verhandelt das Unternehmen unprofessionell, weil es zwar einen Corona-Bonus in Aussicht gestellt hat, aber keine Zahl nennt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2021 06:00 Uhr